“¡Qué fortuna la de Rauw!”, Rosalía presumió su figura en candente bikini y enamoró a sus fans

Debido a su estilo a la hora de cantar y las particulares letras de sus canciones, Rosalía se ha convertido en una de las cantantes españolas con mayor reconocimiento en el mundo.

Pero, no es solo su talento lo que la ha catapultado a la fama, sino también su indiscutible belleza que frecuentemente se roba miradas en redes sociales con cada una de sus publicaciones.

Por estos días, la madrileña ha dejado ver por medio de su cuenta oficial de Instagram que se encuentra disfrutando de unas paradisiacas vacaciones junto a su novio, el cantante urbano Rauw Alejandro.

Mira también: Rosalía es la cara de la nueva colección de ropa interior de la empresa de Kim Kardashian



Como destino para su descanso, la pareja de famosos eligió a Santorini, Grecia, mágico lugar que han provechado para derrochar amor y sensualidad.

Así fue la más reciente publicación de la intérprete de ‘Motomami’, quien compartió un carrusel de varias imágenes, en las que publicó imágenes suyas y otras en compañía de puertorriqueño.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la imagen que la famosa eligió como portada de u galería, una en la que aparece posando a bordo de un yate mientras luce un sensual bikini.

“K me pongan en el sol q me derriTo☀️el mal de ojos q me manden me lo kitooOo”, fue el mensaje con el que Rosalía acompañó su post.

La instantánea de la artista en traje de baño permitió que los internautas pudieran admirar su figura, donde varios internautas anhelaron tener la suerte de Rauw.

“Diablo mamiiiiii ese cuerpo 🥵” – “Qué fortuna la de Rauw” – “definición de motomami” – “Madre mía, Rosalía bájale 😋” – “D de Diosa” – “Diosssssss🔥”, fueron algunos de los comentarios.