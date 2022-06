Las canciones de Shakira con las que narraba su historia de amor y triste final con Piqué

La noticia de la supuesta infidelidad y el fin de la relación entre la reconocida cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué conmocionó al mundo del espectáculo, pues la familia que conformaban con sus dos pequeños hijos, Sasha y Milán, era una de las favoritas en todo el mundo.

Tras confirmar su separación por medio de un comunicado, varias teorías nacieron alrededor del origen de su más reciente lanzamiento ‘Te felicito’, pues muchos aseguran que esta contaría todo lo que pasó y sintió la barranquillera en el fin de su relación con el español.

Pero esta no está no es la única canción que ha contado la historia de amor de la pareja de famosos, aquí te contamos qué otros temas de Shak lo harían.

Si algo ha caracterizado la carrera de la artista, son sus emotivas y pegajosas letras que se convierten en hits mundiales, además de su capacidad para mantenerse siempre vigente con el pasar de los años y los cambios de los sonidos en la industria.

Aunque el amorío de la cantante y el jugador del Barcelona F.C inició hace 12 años, más exactamente en el 2010 cuando la cantante interpretó ‘Waka waka’, single del Mundial de Fútbol, fue hasta un año después que se destapó su romance, cuando en medio de un concierto, Shakira cambió la letra de su famosa canción ‘Inevitable’ para dedicársela a deportista.

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol (…) Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de fútbol”, haciendo referencia al número que ha identificado a español.

Pero las románticas dedicatorias no quedaron allí, pues la artista en una ocasión también modificó la letra de su tema ‘Loca’, nombrando a su pareja.

“Yo soy loca con mi Piqué, loca, loca, loca”, se le escucha entonar a Shak en su show.





Años después, cuando ya conformaban una familia con sus dos pequeños hijos, la exitosa cantante sorprendió al mundo lanzando su álbum ‘Dorado’, el cual contenía la canción ‘Me enamoré’ y aunque la famosa no señaló que su inspiración sería Gerard, muchos la relacionaron con él por la descripción en su letra.

“Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita”, dice la canción.





No obstante, lo que era color rosa y puro amor, se tranformó en su más reciente sencillo ‘Te felicito’, donde la canta a un hombre que le engañó.

“Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice la canción.