Nueva polémica: Christian Nodal lanzó fuerte opinión sobre Bad Bunny

El cantante mexicano Christian Nodal es nuevamente tendencia por criticar a otro artista del género urbano. Ya había arremetido contra J Balvin y Ryan Castro. Esta vez lanzó una opinión que generó polémica entre los internautas sobre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y uno de sus temas más sonados.

Esto ocurrió durante una entrevista que el cantante de ‘Adiós amor’ ofreció para la revista Rolling Stone en español en donde habló sobre su opinión acerca de otros géneros musicales.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, dijo el artista mexicano.

Luego continúo hablando sobre lo que significa grabar un nuevo tema musical, pues aseguró que detrás de cada canción existe un duro trabajo por parte de los artistas. Durante esta respuesta fue cuando mencionó al reconocido cantante de música urbana, Bad Bunny.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el cu**, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo Christian refiriéndose a la canción Safaera.

Nodal fue enfático en asegurar que hay cosas en la vida que van más allá de “cantar de drogas y ropa”, criticando que el cantante de Safaera y algunos otros de la misma corriente musical enfocan la letra de sus canciones en esos elementos.

"Claro, las marcas, cantar de drogas y ropa está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad", dijo Nodal comparando su género musical con el de Bad Bunny.