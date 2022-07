Día del Orgullo LGBTIQ+: así será la marcha en Colombia

El mes de junio se llena de colores año tras año para celebrar el Día del Orgullo LGBT+, no solo en Colombia, también en otras partes del mundo donde millones de personas se reúnen y marchan para enaltecer a estas comunidades y su inclusión social.

Mira también: ¿Por qué se conmemora el mes del orgullo LGBTQ+ en junio?

Sin embargo, este 3 de julio, el ‘arcoíris’ se toma las calles por la liberación y la inclusión de la diversidad sexual y problemáticas que enfrentan. La marcha inicia este domingo a partir de las 2:00 PM desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar donde estarán hasta las 10:00 PM.

Además, se realizarán otras actividades en honor a la diversidad sexual:

- ENCHULANDO TUS PRENDAS 2:00 PM - Calle 21 # 05 – 72 Piso 2

- CHARLA SOBRE CINE ROSA – Museo de Bogotá (carrera 04 # 10 – 18)

- RELANZAMIENTO DEL LIBRO ‘MI MARCHA’ - Museo de Bogotá (carrera 04 # 10 – 18)

- NO ME MATEN POR FAVOR (stand up comedy) - Museo de Bogotá (carrera 04 # 10 – 18)

- PREMIOS STONEWALL 2:00 PM – Centro cultural Gabriel García Márquez (calle 11 #5- 60)

- GALARDONES LEÓN ZULETA 5:00 PM - Centro cultural Gabriel García Márquez (calle 11 #5- 60)

- FONTIBÓN PARCHA POR LA DIVERSIDAD 5:00 PM - Alcaldía local de Fontibón (carrera 99 # 19 – 43)

- ¡VIVA! 8:00 PM - Teatro Julio Mario Santo Domingo (calle 170 # 67 – 51)