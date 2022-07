“Fueron injustos”, Belinda sobre las críticas que recibió tras ruptura con Christian Nodal

El fin de la relación y compromiso entre Christian Nodal y Belinda generó todo tipo de hipótesis y comentarios al respecto, que cogieron más fuerza cuando el cantante empezó a lanzar algunos comentarios en sus redes sociales e intercambiar indirectas con la mamá de su ex.

Ante varios comentarios, Belinda aseguró que iba a tomar algunas medidas legales contra medios y algunas personas que estaban dañando su nombre; después de meses de su ruptura y de que Nodal empezara a verse en diferentes sitios con la rapera Cazzu, ha empezado a hablar del tema.

Belinda ha empezado a participar en diferentes festivales, conciertos y demostrando que su carrera sigue adelante más que nunca. Por tal razón, hace poco, la cantante rompió su silencio frente a varias preguntas.

Una de las cosas de las que más se arrepiente es de haber hecho pública su relación.

Para Belinda no fueron fáciles tantas críticas que recibió por redes sociales y confesó que no la pasó nada bien.

“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular con las personas que me han hecho daño”, contó en una entrevista con el diario El País.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, afirmó Belinda.