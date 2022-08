Beyoncé retirará letra ofensiva de una canción luego de protestas

El pasado viernes 29 de julio Beyoncé lanzó su séptimo álbum ‘Renaissance’, catalogado como uno de los acontecimientos musicales del verano de Estados Unidos. En este, la estrella del pop hace un llamado a bailar bajo las luces de las pistas de baile o en las playas para olvidar el aburrimiento que dejó el coronavirus.

Dentro del álbum estrenó su canción ‘Heated’ el pasado 29 de agosto, sin embargo, a pocos días de su lanzamiento tendrá que eliminarla y volver a grabar la canción cambiando algunos apartados de la letra.

Te puede interesar: ¡Beyoncé está de vuelta! Presentó su último álbum, ‘Renaissance’



En este tema, la estrella del pop cantó la letra “Spazzin on that ass, spazz on that ass”, coescrita con el rapero canadiense Drake.

¿Por qué tendrá que volver a grabar la canción?

La canción parece utilizar la palabra ‘spaz’ en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática. Sin embargo, la población con discapacidad y defensores de esta no lo tomaron así y señalaron que la palabra deriva de ‘espástico’.

La espasticidad es un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes, esta es una afección que padece el 80% de las personas con parálisis cerebral.

Mira también: Beyoncé hizo historia en la lista Billboard 'Hot 100'



"La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida”, dijo un portavoz de Beyoncé a la AFP por correo electrónico.

Por su parte, Hannah Diviney, activista australiana por la discapacidad, dijo que el uso de la palabra por parte de Beyoncé "se siente como una bofetada en la cara, a la comunidad de discapacitados y al progreso que intentamos hacer con Lizzo".

En un post de Instagram publicado poco después del lanzamiento del álbum, Beyoncé dijo que crear el álbum "me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo".

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg