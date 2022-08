¡La espera terminó! Calvin Harris regresó con su nuevo álbum ‘Funk Wav Bounces Vol.2’

Calvin Harris es uno de los Dj, cantantes y productores más importantes de la industria musical y tras cinco años de no haber lanzado ningún disco, volvió para sorprender a sus fanáticos con su más reciente álbum titulado ‘Funk Wav Bounces Vol.2’.

Esta nueva entrega cuenta con 14 canciones que muestran una variedad en cuanto a sonidos, en donde el Dj ha puesto todo su esfuerzo para producirlas.

Te puede interesar: Calvin Harris lanzó ‘Stay With Me’ con Justin Timberlake, Halsey & Pharrell



Calvin seleccionó a 23 de los artistas más dinámicos de la música actual para colaborar en este álbum de verano por excelencia.

‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ está lleno de instrumentación psicodélica y una serie de emocionantes e inesperados encuentros entre los artistas participantes.

Algunos de los artistas y colaboraciones que participaron en este nuevo trabajo discográfico de Harris fueron: “Obsessed” feat. Charlie Puth y Shenseea, "Potion" feat. Dua Lipa y Young Thug, "New Money" feat. 21 Savage, "Stay With Me" feat. Justin Timberlake, Halsey y Pharrell, y "New To You" feat. Normani, Tinashe y Offset.

Mira también: Calvin Harris anunció el lanzamiento de su próximo álbum

Calvin Harris consiguió en su nuevo álbum una fusión en la que cada canción se logra adaptar a estilo de los intérpretes que ponen voz al disco, sin dejar de lado su icónico toque electrónico.

Funk Wav Bounces Vol. 2 Tracklisting:

Intro

New Money feat. 21 Savage

Potion feat. Dua Lipa & Young Thug

Woman Of The Year feat. Stefflon Don, Chlöe & Coi Leray

Obsessed feat. Charlie Puth & Shenseea

New To You feat. Normani, Tinashe, & Offset

Ready Or Not feat. Busta Rhymes

Stay With Me feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell

Stay With Me (Part 2) feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell

Somebody Else feat. Jorja Smith & Lil Durk

Nothing More To Say feat. 6LACK & Donae’O

Live My Best Life feat. Snoop Dogg & Latto

Lean On Me feat. Swae Lee

Day One feat. Pharrell & Pusha T

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/los40app