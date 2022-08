Nicki Minaj dejó poco a la imaginación tras posar en pequeño body rosado

La reconocida rapera y compositora Nicki Minaj se ha mostrado muy activa en redes sociales gracias a una serie de publicaciones, entre fotos y videos, que ha venido subiendo en su cuenta oficial de Instagram para publicitar su próximo disco ‘Super Freaky girl’.

Con este nuevo lanzamiento la artista ha cambiado radicalmente su look, pues para darle sentido al nombre de su canción, Nicki Minaj se pintó el cabello de color rosado como toda una ‘barbie’.

Además, en sus publicaciones se le ha visto posar con ropa muy provocativa y luciendo accesorios representativos de la famosa muñeca ‘Barbie'.

Una de sus más recientes publicaciones es un corto video en el que sale la intérprete de ‘Anaconda’ posar sobre un sofá. En este, la cantante está acostada boca abajo luciendo un pequeño y atrevido body rosado con el que dejó al descubierto toda su retaguardia.

El look lo acompañó con unos tacones del mismo color rosado de su cabello, el cual tenía suelto y peinado en forma de ondas.

Antes de este último lanzamiento musical, la rapera lanzó "We Go Up" en colaboración con Fivio Foreign y no les avisó a sus seguidores de la canción, sin embargo, esto no fue impedimento para que el sencillo encabezara la lista de canciones más escuchadas en Estados Unidos por medio de Apple Music.

En cambio, para esta nueva canción ha estado recordándoles a sus fanáticos que el día 12 de agosto es cuando se estrena, al igual que les ha dejado muchas fotografías en donde el color rosa se adueña de la figura de la artista.

