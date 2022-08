Video: ¡A las afueras de la casa de Shakira! así tiene que esperar Piqué a sus hijos

Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser tendencia en internet y redes sociales, pues desde que anunciaron su separación, los medios y el ojo público han estado muy pendientes de cada cosa que transcurre al interior de la situación de la expareja.

Luego de dos meses, su mediática separación no ha podido concluir, en especial por el tema de la custodia de sus dos hijos, Milán, de 9 años y Sasha, de 7, pues la pareja no se ha logrado poner de acuerdo y aún no se conoce quién se quedará con la custodia de los pequeños.

Mientras tanto, ambos tienen derecho a compartir con sus hijos. Por eso, recientemente se conoció que Shakira estuvo de vacaciones por México junto a Milán y Sasha y tal parece que ahora le tocó el turno de compartir con sus hijos al futbolista Gerard Piqué.

Sin embargo, videos captados por algunos paparazzis evidenciaron la ardua tarea que le significó al español esperar por sus hijos.

Pues en el video se logra observar que Piqué llega a la casa de Shakira a recoger a sus hijos, se parquea por un buen rato, pero en ningún momento entra directamente a la casa.

Tras un largo tiempo de espera, se ve salir a los dos pequeños con una gran maleta que Piqué les ayuda a sacar solo entrando un poco a la puerta principal. Durante el video, Gerard se ve que pasa la espera dentro del vehículo sin mucho por hacer.

#VÍDEO | Gerard Piqué, tensa espera para recoger a sus hijos en plena negociación con Shakira por la custodia https://t.co/2FAdcNJ3cj pic.twitter.com/mq7eNIqEFp — CHANCE (@CHANCE_es) August 10, 2022

