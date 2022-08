Andy Rivera compartió sentido mensaje sobre su depresión: "son más fuertes mis ganas de vivir"

Andy Rivera, el famoso cantante del género urbano preocupó a sus fanáticos tras unas historias publicadas en su cuenta de Instagram donde ‘abrió’ su corazón y se sinceró sobre la difícil situación emocional en la que se encuentra.

Razón por la que se ha alejado de las redes sociales, pues el artista se caracterizaba por ser muy activo, sobre todo en su cuenta de Instagram donde compartía con sus más de 5 millones de seguidores en dinámicas de preguntas y respuestas o con publicaciones constantes de su día a día.

No obstante, el artista ha sido muy sincero con las personas que lo siguen, por esta razón explicó la razón de su ausencia.

9 meses en la batalla

El artista confesó a sus seguidores que desde noviembre del año pasado lleva sufriendo de depresión.

“Desde el año pasado desde noviembre, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando pues con una depresión, con varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante y con unas ganas de salir de esta”, aseguró el pereirano.

Además, aprovechó para resaltar el amor de su padre, incluso lo grabó y le agradeció por no dejarlo solo. “No me ha dejado solo, no me ha dejado solo, te amo”, finalizó el artista.

Guerreros y valientes

Tras el reflexivo mensaje que dejó Andy sobre su salud emocional y la dura crisis de depresión, el artista de 27 años compartió unos videos en los que se le ve someterse al igual que su papá a la crioterapia, una técnica que esta tomando fuerza en Colombia.

Esta practica se trata de someter el cuerpo a temperaturas extremadamente frías durante varios minutos resultando muy beneficiosa para la piel, además, es una forma de canalizar el estrés y aprenderlo a manejar.