Madonna contó el incidente en su trasero que casi acaba con su carrera

Madonna Louise Ciccone, sorprendió recientemente a su publico más joven al recordar durante una entrevista con Jimmy Fallon el incidente que le ocurrió durante los MTV Vmas en 1984, hecho que casi termina con su carrera.

Durante su conversación con el famoso presentador, la artista habló sobre los inicios de su carrera, allí recordó su primer performance realizado en los MTV donde cantó uno de sus éxitos musicales ‘Like a Virgin’.

Aunque esta canción ya era bastante sugerente para esta época, lo que detonó el impacto entre el publico se debió a su vestuario, ella llevaba un vestido blanco de novia, cantó y bailó junto a un enorme pastel.

Sin embargo, al final de la canción, la artista se tumbó al suelo dando vueltas, ya al terminar la canción su falda se subió y dejó ver su retaguardia.

“Esos eran los días donde no tenías que mostrar tu trasero para tener una carrera. Ahora es lo opuesto (…) cuando llegué al backstage, mi mánager me dijo que mi carrera se había acabado”, dijo la ‘Reina del Pop’.