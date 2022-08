“No valió la pena ni un 1%”: Yeferson Cossio revela lo que pasó con Aida Victoria

En diálogo con el Trasnoshow de LOS40 Urban, el famoso influenciador antioqueño Yeferson Cossio habló sobre múltiples aspectos de su vida y uno de ellos fue el tan sonado episodio en el que lo involucraron sentimentalmente con la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano.

Recordemos que el joven creador de contenido fue pillado con Merlano en Bucaramanga a comienzos del mes de marzo de este año, en un restaurante dándose picos en la boca. Este romance pasajero habría desembocado en una de las rupturas que tuvo con su exnovia, Jennifer Muriel.

Pues bien, en los micrófonos de LOS40 Urban, Cossio decidió destaparse y hablar de frente sobre su ‘relación’ con la también creadora de contenido que, actualmente vive un idilio tras volver con el cantante ‘Naldy’.

¿Qué piensa Yeferson Cossio de Aida Victoria Merlano?

“¿Quién es Aida Merlano?”, entre risas dijo el joven influencer. Pero no todo terminó allí, Cossio se despachó con lo que ocurrió entre ellos:

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento… No me siento bien hablando de ella (…) pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir no valió la pena ni un 1%. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado. Aprendí pero muy a la mala. De cul… y me di durísimo y no es que ella haya hecho algo bueno o algo malo pero me arrepiento con el alma”, sentenció Yeferson Cossio.

Mira aquí la declaración de Yeferson Cossio sobre Aida Victoria desde el minuto 48:31