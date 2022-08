“Lambiéndole a la otra”: Yina Calderón sobre relación de Will con ‘Epa Colombia’

Yina Calderón encendió las redes sociales con una confesión en su cuenta de Instagram, pues la ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ indicó por qué ya no es amiga de Will García, quien fue una de las personalidades más cercanas a ella, porque por “conveniencia” ahora es íntimo de ‘Epa Colombia’.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, un internauta la interrogó sobre el hombre pues ya no se le veía compartir publicaciones. A lo que la creadora de contenido dio una contundente respuesta: “Yo la verdad, pensaba que él era mi amigo. Creo que fueron muchos años que estuve ahí. Lo metía a todo lo mío, pero no es mi amigo”, indicó.

Recientemente salieron a la luz historias en las que se veía a la antigua amistad de Calderón compartiendo con la empresaria de queratinas. “Lambón, lambiéndole a la otra allá en las historias de Instagram y yo no sirvo para la gente hipócrita, conveniente y que se le arrima al árbol que más le de sombra. Eso no va conmigo, ustedes saben que yo odio la gente lambona”, continuó la dj.

Para despejar cualquier duda que pudiese haber quedado, Calderón indicó que sí le dolía pero que estaba agradecida con ‘Epa’ por quitar de su camino a “un man que conmigo hablaba mal de ella. Dios, gracias por alejarme a personas así de mi vida. A mí la gente doble me da ganas de vomitar y la lambona me aterra”, puntualizó.

Asimismo, se refirió a que a pesar de que no tiene buenas relaciones con Daneidy Barrera no quiere decir que algunos de sus amigos o seguidores no puedan ser cercanos. Pero, no lograba entender la actuación de Will cuando en reuniones íntimas solía hablar negativamente de quien ahora llama amiga.

La polémica dj dio por finalizado el tema aclarando que cuenta con amigos que considera verdaderos como Junior Florez y que él “puede ser lo que sea, pero no se va a poner de lambón con la gente que a mí no me cae nada bien”.

Frente a las acusaciones, Will García arremetió contra la dj e indicó que se había sentido utilizado. “La vida se encargará de mostrarle el camino y de mostrarle que las personas no son desechables. Así que me respeta y se lava la boca con clorox para mencionarme. Yo no necesito nada ella”, puntualizó.

