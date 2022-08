¿Se pasó de considerada? Mujer publicó anuncio para buscarle amante a su marido

Pattheema Chamnan podrá ser considerada como una de las esposas más complacientes del internet, bajo los estándares de la cultura patriarcal, pues se convirtió en tendencia al conocerse que había publicado un anuncio para buscar la amante perfecta para su esposo.

La mujer de 44 años reveló que llevaba un tiempo durmiendo sin su pareja por lo que se consideraba una mala esposa y requería que otra persona complaciera sus necesidades físicas. Así, para no seguir siendo víctima del cargo de consciencia, Pattheema se dio a la tarea de encontrar una chica que cumpliera sus estándares.

El anuncio indicaba que la aspirante debía ser “presentable y educada, con buenas habilidades de comunicación”, al igual no debía tener hijos puesto que los consideraba una carga para la tarea.

La oferta incluía $450 dólares al mes o casi dos millones de pesos colombianos, además de alojamiento y comidas incluidos. “Es importante que puedan complacer a mi esposo físicamente. Es un hombre que necesita eso. Todavía tiene un gran impulso y mucha energía”, complementó Chamnan.

La última condición era que la mujer fuese divertida y acompañara siempre a su esposo. Frente al anuncio los internautas mostraron su sorpresa y algunos lo rechazaron, sin embargo la tailandesa indicó que poco se preocupa por las críticas.

“Quiero encontrar amantes para mi esposo, ya que tengo problemas físicos”, comentó la mujer a Mirror y añadió que padece de una enfermedad que le impide intimar con su marido. “Tengo depresión crónica y siento que no puedo cuidar bien a mi esposo. No me he acostado con él y me hace sentir que no soy buena esposa”, expresó.

Frente al anuncio, el hombre indicó que no se opone a la iniciativa y comentó: “Mi esposa me dijo que quería encontrar a alguien que me cuidara. Otros hombres que desean ser como yo deben comunicarse con sus esposas al respecto”.

Según el medio Daily Star Pattheema ya encontró a la amante ideal para su marido, una mujer de 33 años cercana a la familia.

