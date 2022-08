¡Pasó un buen susto! ‘La Segura’ reveló que llegó a creer que estaba embarazada

Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’ en el mundo de los influencers, agitó las redes sociales con la confesión de que llegó a pensar que podía convertirse en madre, junto a su actual pareja el empresario Ignacio Baladán.

En fechas recientes circuló el rumor que la creadora de contenido estaba esperando a su primer hijo, pero ella lo desmintió.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram reveló que llegó a dudar si estaba en embarazo pues desde hace dos meses no tenía el periodo.

“Acabo de salir de cita con la ginecóloga porque imagínense que les voy a hacer una medio confesión. Hace dos meses y pico no me llega el periodo. Pero cuidado, espérense, no estoy en embarazo, pero sí había una duda porque nunca tengo descontrol”, inició la caleña.

‘La Segura’ estaba acompañada de su madre Alexa Mena, quien no dudó en intervenir con humor, “a mí me preguntaban y que Alexa que se siente que vas a ser abuela”. Si bien, la creadora de contenido explicó que estaba tomando pastillas anticonceptivas llegó a considerarlo, “ustedes ya me tenían psicoseada. (…) Una amiga me llamó y me dijo que soñó que estaba embarazada”, agregó.

Para salir de la duda, agendó la cita con la especialista y al realizarle una ecografía determinaron que no estaba en estado de gestación, pero que el origen de la irregularidad podía ser otro. “Gracias a Dios. Yo estaba en videollamada con mi novio”, explicó ‘La Segura’ sobre el angustioso momento y añadió que entre sus metas como pareja no está la de convertirse en padres pronto.

Asimismo, reveló que estaba tan nerviosa frente a la posibilidad que se tomó las pastillas anticonceptivas de manera excesiva. “Yo me traumaticé. (…) Tenía tanto miedo de quedar embarazada que me empecé a tomar las pastas todas derecho”, explicó.

La vida le jugó una mala broma, pero sin bebé a bordo la influencer deberá someterse a exámenes para conocer la raíz de lo que podría llegar a ser un problema de salud.

