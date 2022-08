¿Le pidió dinero? Lupillo Rivera revela detalles de su relación con Belinda

Belinda Peregrín Schüll, la famosacantante mexicanasigue siendo blanco de críticas y opiniones, recientemente detonó una gran ola de comentarios luego compartir un video en redes sociales donde asegura que no necesita de un hombre para darse lujos.

Su comentario fue tendencia ya que hace unos meses su expareja Christian Nodal habría filtrado unas capturas de pantalla que dejaban ver el chat de él con Belinda.

En los mensajes se podían leer los supuestos mensajes de Belinda donde le pedía a Nodal dinero para arreglarse los dientes.

Mira también: “Te quedé muy bien hecha”: Jenn Muriel agradeció a Dios por su belleza

Por lo que se le atribuye que el fin de su relación fue a causa de problemas económicos, según Nodal.

“(…) Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, fue el mensaje que compartió el artista en su momento.

Belinda nunca se pronunció ni se defendió al respecto, sin embargo, los rumores y las críticas no se hicieron esperar. En redes los usuarios aseguraban que Nodal “mantenía a Belinda”.

Belinda presumió sus lujos

La cantante se volvió tendencia nuevamente, por decir durante un envivo en su cuenta de Instagram que no necesita a ningún hombre para darse lujos.

Mira también: “¡Como la diosa Afrodita!” Le dicen a Aida Victoria tras posar con solo una toalla

“Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie, porque solitas podemos lograr las cosas, eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, dijo Belinda.

Lupillo Rivera rompe el silencio

El cantante de música popular fue pareja de Belinda durante 5 meses, incluso se tatuó su rostro de la cantante en su brazo izquierdo, hecho que muchos criticaron, sobre todo por el corto tiempo que llevaban.

Recientemente, Lupillo fue entrevistado en el programa ‘Hoy’ de Televisa, allí le preguntaron si durante su relación con Belinda, ella se atrevió a pedirle dinero.

A lo que él respondió como “un caballero”, según las presentadoras en ese momento.

“Mira, lo que puedo yo comentar de Belinda es que, fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quién continuó por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles (…) yo nunca estuve en esa posición la verdad, para mi Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”, indicó Lupillo.