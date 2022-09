Lady Gaga rompió en llanto por no poder terminar su último show

El 17 de septiembre finalizaba la gira ‘The Chromatica Ball’ de Lady Gaga en el estadio Hard Rock de Miami, pero la cantante se vio obligada a cancelar su último concierto cerca del final debido a que una tormenta eléctrica y fuertes lluvias que azotaban la ciudad, por lo que no era seguro continuar con el show.

Gaga dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram a los asistentes del concierto en donde pidió disculpas por la suspensión del mismo. “Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros”, dijo entre lágrimas en un video.

agregó: “Sé que durante mucho tiempo siempre quise ser esa p3rra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines”.

Su descontento se debe a que, en primer lugar, esta gira que se preveía empezaría en julio del 2020 para promocionar su sexto álbum de estudio, tuvo que ser pospuesta dos veces a causa de la pandemia de Covid – 19. En segundo lugar, es la tercera gira que no puede finalizar con éxito a lo largo de su carrera musical.

Recordemos que Gaga tuvo que cancelar 22 shows de su gira ‘Born This Way Tour’ por problemas de cadera y aproximadamente una decena de su gira ‘Joanne World Tour’ por culpa de la fibromialgia; y esta vez que su estado de salud no se ve comprometido para finalizar su gira, el clima ha hecho de las suyas para impedírselo.

Al final del video la actriz y cantante dejó ver un toque de su humor, al pedir disculpas por no interpretar ‘Rain on Me’, su célebre tema de 2020, bajo la lluvia, tal como le pedían los fans, pero agregó que: “Lo que más vale la pena para mí es la vida”.