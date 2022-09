“Me parece tenaz”: Pipe Calderón habla sobre la muerte de su exprometida

Carolina Vidal, exprometida de Pipe Calderón, fue declarada muerta este 27 de septiembre, el cantante y la joven terminaron en diciembre de 2021. Hasta el momento, el artista no había reaccionado al fallecimiento de la joven.

En sus historias de Instagram, Pipe Calderón dijo que no sabía si salir a hablar del tema y por eso se tomó un tiempo para grabar. Además, aseguró que lamenta mucho la pérdida y le envía muchas fuerzas a toda la familia de su exprometida.

El cantante aseguró que no creía que la noticia fuera cierta, por lo que tuvo que llamar a la mamá de Carolina.

“Me dieron la noticia que se murió así que obviamente yo no lo podía creer. Todavía no lo creo, llamé a la mamá y me dice que sí que se murió que estaba en Italia”, aseguró.

También dijo que no preguntó las razones por las que murió y pedía mucho respeto por todos los detalles que se pudieran compartir.

“Me parece tenaz, yo creo que nadie está preparado para este tipo de cosas. Así que les pido mucho respeto por la familia de Carolina, le deseo mucha paz que Dios la tenga en su gloria y a la familia mucha fortaleza”, aseguró.

Es muy poco lo que se conoce sobre la muerte de la joven, pero el programa Lo Sé Todo dijo que la mamá de Carolina la había tenido que identificar por videollamada. Además, dijeron que las causas de la muerte estarían relacionadas con un alto consumo de medicamentos para dormir.