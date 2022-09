Ex de Mauro Urquijo aclara si “vendía su cuerpo” para mantener al actor

La novela entre María Gabriela Isler y Mauro Urquijo no termina, la modelo volvió a hablar sobre su relación. En una nueva entrevista, la mujer se mostró bastante molesta por algunas cosas que habría dicho el hombre sobre ella.

Hace unos meses, se confirmó que María Gabriela Isler y Mauro Urquijo habían terminado y quien ha dado más detalles ha sido ella, ya que el actor casi no ha hablado. La modelo aseguró que un día se fue a trabajar y cuando volvió él ya no estaba en la casa.

María Gabriela habló con el programa ‘Lo Sé Todo’ y dijo que, le habían llegado unos rumores de cosas que estaría diciendo el actor. Aseguró que unas mujeres le enviaron mensajes en los que decían él había terminado con ella porque no es gay y ella no era mujer.

La modelo se mostró bastante molesta y dio varios detalles de su relación. Comentó que, él le había dicho que se enamoró de ella no porque fuera una mujer trans sino que cuando la vio le pareció muy atractiva.

Además, aseguró que Mauro está diciendo que estuvo con ella porque no estaba lucido, lo cual, según María Gabriela, es mentira.

“Que yo sepa, él está 100% lucido, que él tiene problema de memoria y puede olvidar ciertas cosas como lo de las pastillas, pero él sabe quién es, sabe quién es hombre, quién es mujer, quién es trans él sabe quién es su familia, quiénes son sus hijos”, dijo.

También se refirió a un rumor que decía que ella estaba con otros hombres y dijo que no era verdad. Inclusive aseguró que, si ella hiciera eso, lo habría mantenido con el dinero que le daban otras personas.

“Él tiene metido en su cabeza que yo soy prostituta, que el nivel de vida que yo me doy me lo dan los hombres, si él tiene pruebas de mí que yo soy prostituta que me muestre fotos (…) Si yo salía con hombres, entre comillas, que no es no es cierto, entonces Mauro comió de lo que los hombres me daban a mí. Cómo es la vida, tan injusta. Me tocaba a mi vender mi cuerpo para yo sostenerlo y mantenerlo a él bien”, aseguró.

Además, habló del cuidado que tuvo del actor, aseguró que lo bañaba y limpiaba luego de hacer sus necesidades.

Inclusive, la modelo hizo graves acusaciones sobre la forma en que Mauro termina sus relaciones, comentó que siempre “corre para donde la falda de su mamá”.