Ricky Martin comparte foto íntima en la cama con su esposo Jwan Yosef

El artista puertorriqueño Ricky Martin actualmente se encuentra grabando 'Mrs. American Pie', una producción de la plataforma de Apple Tv+ inspirada en la novela ‘Mr. & Mrs. American Pie’, de Juliet McDaniel.

Las grabaciones de la producción dejan agotado al cantante y actor, así lo hizo saber por medio de su cuenta de Instagram, en donde compartió una foto en la intimidad junto a su esposo Jwan Yosef.

En la imagen, aparece Ricky Martin y su pareja en la cama, listos para descansar, algo que sin duda ha cautivado a sus fans, que nunca antes los habían visto en un momento tan íntimo de pareja.

"Feliz al caer en cama luego de 14 horas de filmación por día desde el pasado lunes. Trabajar con el mega equipo de profesionales y creativos since last May has been a dream. Love to all my incredible co-actors and production tema of #MrsAmericanPie", fue el mensaje con el que el artista publicó la foto, que como era de esperarse, ha sido comentada por miles de internautas.