Cardi B aseguró que va más gente a un concierto de Bad Bunny que al Super Bowl

Cardi B sorprendió a los asistentes del ‘World's Hottest Tour’ en Los Ángeles, California, este 1 de octubre, cantando ‘like it’ y ‘Bodak Yellow’ junto a Bad Bunny.

Al SoFi Stadium llegaron cerca de 70.000 personas, entre ellas ‘El potrillo’, Alejandro Fernández, y el actor estadounidense Brad Pitt, para disfrutar de las canciones de ‘Un verano sin ti’, el último trabajo discográfico del conejo malo.

Pero se llevaron varias sorpresas, entre ellas, que la rapera fuera la invitada de la noche. Algo que jugó a favor de Benito, ya que, la interprete de ‘WAP’ resaltó el poder que tiene de convocar con su música a miles de personas.

“I was just at this stadium for the super bowl not long ago ..There’s more people here today at bad Bunny’s concert then the Super Bowl! …….Literally artist goal !!!!!”, twitteó.

I was just at this stadium for the super bowl not long ago ..There’s more people here today at bad Bunny’s concert then the Super Bowl! …….Literally artist goal !!!!!🥲🥲🥲 — Cardi B (@iamcardib) October 2, 2022

O “Estuve en ese estadio para el Super Bowl no hace mucho... ¡Hay más gente aquí hoy en el concierto de Bad Bunny que en el Super Bowl! …….¡Literalmente una meta como artista!!!!!”, en su versión en español.

Lo que no es del todo cierto, pero puede que se deba a la vibra que siente un artista al pararse frente a miles de latinos.