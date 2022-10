Video sobre lo qué cuesta el outfit de los estudiantes de la Javeriana causa polémica en redes

Parte de vivir la experiencia universitaria en 2022, es grabar videos, preferiblemente, para TikTok.

Es así como miles de usuarios han logrado respirar el ambiente de cada institución, incluso, sin asistir a ella.

Y esto es posible, gracias a trends como el de “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, que ya se ha hecho viral dentro y fuera de Colombia.

Pero, como siempre, la moneda tiene dos caras. Por un lado, están quienes intentan compartir un mensaje: ‘Es posible vestir bien sin gastar tanto’.

Y, por otro, aquellos que suelen recrearlo, para exhibir frente a la cámara las marcas que frecuentan durante el “shopping time”.

inclinándose hacía ese lado de la balanza encontramos a Juan Pablo García, estudiante de la Javeriana que suele compartir contenido humorístico sobre su estilo de vida.

En uno de sus últimos videos, Juan pablo les pregunta a otros estudiantes “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, y las respuestas ocasionaron un debate en redes.

El más económico, de tan solo tres piezas, rondaba el 1’400.000 pesos, mientras, el más caro alcanzó los 4’400.000. Lo que causó comentarios de todo tipo.

Algunos graciosos: “No sé cómo se acuerdan de cada cosa, yo a duras penas me acuerdo de que desayuné esta mañana”, “Se ve igual a lo de San Victorino”, “Yo con 4 millones me visto por 5 años”, “Mientras tanto Mark Zuckerberg con el mismo jean y camisa todos los días”.

Y otro no tan amables: “Lo chistoso es que dicen: me costó”, “A todos les faltó: y me lo compró mi papi”, “La plata no compra el estilo y confirmamos”, “Por eso dan ganas de robar en Bogotá”.