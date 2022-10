¿Todo por amor? Pagó por vallas publicitarias para desmentir una infidelidad

En redes sociales se hicieron virales una serie de mensajes en vallas publicitarias donde un hombre pidió perdón a Laura, quien sería su pareja, luego de que ella le diera fin al romance por sospechas de infidelidad.

La curiosa forma de pedir disculpas causó revuelo entre los internautas, quienes le dijeron a la mujer que no le creyera.

En las vallas se puede leer: “Perdóname, Laura. Fui un idiota”; “Laura: Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”; “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”.

Las disculpas del hombre se viralizaron por un video de Tik Tok, que supera los 4 millones de reproducciones en la plataforma, y despertó reacciones mixtas entre los usuarios pues algunos cuestionaron si se trataba de una disculpa sincera o de una estrategia publicitaria.

Una tik toker identificada como 'Karen Janette’ fue una de las que compartió un vistazo a los mensajes de arrepentimiento, mientras transitaba por una vía de la ciudad. Asimismo, varias personas en Twitter publicaron imágenes más de cerca de los mensajes.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar:

“Me avisan cuando Laura suba story time”; “Bueno, hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”; “Laura no está, Laura se fue”; “Soy hombre, Laura, no le creas”; “Eso dicen todos, Laura, no caigas”; “Como quisiera que me busque mi ex”;“¿Será publicidad? Ya los vi en muchos lados”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Tik Tok.

Si bien las disculpas captaron la atención de los ciudadanos y de los usuarios en redes sociales, aún se desconoce si se trata de la estrategia de marketing o si en efecto un sujeto le rompió el corazón a Laura.