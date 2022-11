“Dinamita pura”: a Valerie Domínguez por galería de fotos enseñando su retaguardia

Valerie Domínguez, la famosa actriz y modelo colombiana causó sensación en las redes sociales con su más reciente publicación.

La actriz se ha destacado en las redes sociales por su carisma y sensualidad, además, durante su trayectoria en la televisión colombiana ha protagonizado algunos de los papeles más queridos por los colombianos.

Algunas de las telenovelas en las que más a destacado con sus personajes han sido, ‘Los Caballeros las Prefieren Brutas’, ‘Un Sueño Llamado Salsa’ Y ‘Hasta que la Plata nos Separe’, son algunas de las producciones con las que más ha cautivado.

La barranquillera fue Señorita Colombia en el 2005, lo que la catapultó en su carrera no solo como actriz, sino como modelo e imagen de diferentes empresas a nivel nacional e internacional.

Valerie provocó suspiros presumiendo su retaguardia

Recientemente, la modelo y empresaria compartió a través de su cuenta de Instagram una alegría de imágenes en las que presume sus curvas, pero fue su retaguardia la que se robó las miradas.

La colombiana posó de diferentes maneras enseñando su retaguardia, en bikini, cubriéndose con una toalla y disfrutando del sol, así fue como la modelo dejó suspirando a más de uno.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, “eres demasiado divina”, “la más guapa”, “eres dinamita, me encantas”, “puro fuego”, “mamacita”, “que suerte tiene Thiago y ‘El pollo’”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Escándalo de Valerie Domínguez

La barranquillera estuvo envuelta en un escandalo hace varios años al parecer por culpa de su novio en ese entonces, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, quién presuntamente engañó a la actriz para recibir subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

De hecho, en ese entonces, al terminar su relación con dicho hombre, la actriz reveló un correo en el que le ‘cantaba la tabla’ a su exnovio.

“(Eres) un sucio, asqueroso, eres lo peor, no me interesa tu arrepentimiento, me enredaste y Dios se encargará de todo”, indicó la modelo.