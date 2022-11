¿En el día cantante y en la noche cajera? Joven sorprende por su parecido con Dua Lipa

Dua Lipa es, sin lugar a dudas, una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, pues con éxitos como 'Love Again', 'New Rules', 'Physical' y 'Break my heart', la cantante británica ha logrado construir una exitosa carrera musical.

Además de su talento como cantante, Dua Lipa también se desempeña como compositora, modelo y actriz, evidenciando así lo multifacética que puede llegar a ser. Inclusive, algunos seguidores le llegaron a atribuir un nuevo trabajo en el área comercial.

En las últimas horas, una joven se hizo viral en redes sociales por su sorprendente parecido físico con la cantante británica, se trata de Alejandra Silva, una mujer de Nuevo León, México, quien trabaja como cajera en reconocida tienda del país.

¿Dua Lipa tiene una gemela pérdida?

El impresionante parecido de la mexicana con la cantante británica ha hecho, que los usuarios que llegan a la tienda donde trabaja Alejandra, queden impactados con su físico. De hecho, cuando notan su parecido con Dua Lipa, algunos clientes, le han pedido que cante ‘New Rules’.

La joven no ha ignorado su parecido con la reconocida cantante, por lo que ha explotado dicha cualidad al máximo para subir fotos y videos en redes sociales haciendo gestos característicos de la cantante.

Asimismo, la mexicana tampoco desaprovechó la súbita fama que le dio su parecido con la cantante para empezar a crear contenido en el que da consejos sobre cómo ahorrar en la tienda en donde trabaja.

La joven ya cuenta con más de 67 mil seguidores en Instagram y ha causado que más de un admirador de la cantante se acerque a la tienda para constatar su parecido con Dua Lipa.