Pautips viajó de Miami a Medellín al concierto de Bad Bunny y la estafaron con las boletas

Paula Galindo más conocida en redes sociales como Pautips alertó a sus seguidores luego de que la estafaran con boletas falsas para el concierto de Bad Bunny.

La creadora de contenido se ha destacado en las redes sociales por compartir videos donde enseña tips de maquillaje, incluso sacó su propia marca de maquillaje, también suele compartir sus rutinas de ejercicio, entre otras cosas.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la bogotana compartió un video en el que anunció su boda, por supuesto el hecho tuvo cientos de reproducciones y elogios por parte de sus seguidores quienes la llenaron de amor en esta nueva etapa en su vida.

La pedida de mano derritió de amor a sus seguidores, pues fue frente a la Torre Eiffel, rodeada de luces y dentro de un corazón hecho con pétalos de rosas blancas, su pareja se arrodilló y le pidió matrimonio.

Pautips denuncia estafa

La creadora de contenido se pronunció a través de su cuenta de Instagram en donde denunció públicamente que la habían estafado con boletas falsas para el concierto de Bad Bunny en Bogotá.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a ir a un concierto de Bad Bunny y yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días la persona que me lo vendió me dijo como que el palco no existe y que se está revendiendo”, explicó la creadora de contenido.

Además, aprovechó para alertar a sus seguidores para que no compraran ciertos palcos que se están ofreciendo en reventa.

“Tengan mucho cuidado, si a ustedes les están vendiendo un palco en Yonaguni que sea el 60, 62 o el 63, es una estafa porque ya mucha gente me ha dicho que ay, yo también había comprado ese palco, ay, yo también había comprado ese palco (…) como la gente puede tener tan mala gana, eso no se hace”, dijo Pautips.