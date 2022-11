The Weeknd en Colombia 2023: ¿Cómo comprar las boletas?

The Weeknd, llega a Colombia en medio de su gira After Hours Til Dawn en el 2023 . Luego que se rumorara que el canadiense tuviera entre ojos al país cafetero para la segunda etapa de su gira en el próximo año, durante la mañana del 28 de noviembre de 2022, el mismo artista lo confirmó a través de sus redes sociales.

Con un post sobre las 11:00 a.m. lo hizo oficial, en el que anunciaba la etapa dos de su gira y la llegada a Europa y América Latina. Logrando en solo minutos ser Trending Topic en Colombia luego de Harry Styles.

Te puede interesar: The Weeknd en Colombia 2023: Fecha, concierto, boletas y todo lo que debe saber

Finalmente el intérprete de ‘Blinding Lights’, ‘I Was Never There’, ‘Save Your Tears’, ‘Starboy’, entre otros éxitos mundiales, se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el miércoles 4 de octubre de 2023 en Bogotá.

También visitará ciudades latinoamericanas como Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro, entre otras ciudades hispanoparlantes en Europa como Madrid y Barcelona

¿Cómo comprar las boletas para ver a The Weeknd?

Tras el anuncio del cantante, sus fanáticos en Colombia quieren saber todo acerca de la boletería, por esta razón aquí les contamos los detalles de cómo, cuándo y dónde, adquirir los tickets.

Preventa AVAL:

Desde las 9:00 a.m. del 1 de diciembre hasta las 11:59 p.m del 2 de diciembre de 2022 o hasta agotar 36.193 boletas disponibles en preventa para todas las localidades, lo que suceda primero, los fanáticos podrán adquirir los tickets disponibles para esta preventa. Cabe resaltar que la preventa no es acumulable con otras promociones y descuentos.

Mira también: The Weekend muestra su despecho en su nuevo EP “My Dear Melancholy”

La boletería se podrá comprar en www.eticket.co y será válida solo para compras con Tarjetas Crédito y Débito habilitadas para E-commerce de los Bancos Bogotá, Occidente, Popular, y AV Villas.

Venta al público en general

El público en general podrá adquirir los tickets desde las 9:00 a.m. del 3 de diciembre del 2022 hasta ahorrar existencias del aforo disponible.

Los medios de pago autorizados son por medio de tarjetas de crédito nacionales; Paypal (tarjetas de crédito nacionales e internacionales); MercadoPago; dale! y corresponsales no bancarios como Efecty, Full carga, Punto de Pago, Bemovil, entre otros medios de pago.

Es de resaltar, que en cada evento de compra de boletería ya sea en ‘preventa’ o al ‘público en general’, el límite por cada transacción es de 6 boletos.

Lee también: The Weeknd crea una experiencia terrorífica para Halloween basada en el universo de su disco ‘After Hours’

¿Cuánto cuestan las boletas para el After Hours Til Dawn en Colombia?

Occidental central alta: $655.000 + servicio

Occidental baja: $550.000 + servicio

Cancha: $499.000 + servicio

Occidental alta: $455.000 + servicio

Oriental baja: $355.000 + servicio

Oriental alta: $299.000 + servicio

Norte alta: $199.000 + servicio

Norte baja: $154.000 + servicio