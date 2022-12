Becky G compartió la romántica propuesta de matrimonio que le hizo su prometido

Durante estos días Becky G no ha dejado de ser tendencia tras compartir la gran noticia de su compromiso con el futbolista estadounidense Sebastián Lletget, quien le pidió matrimonio el pasado 9 de diciembre.

La gran noticia se dio a conocer por una emotiva publicación que compartió la cantante en su cuenta oficial de Instagram, en la que posó junto a su prometido mientras lucia el lujoso anillo en su mano.

Tras más de siete años de romance, el futbolista tomó la decisión de pedirle a su novia que se casaran y sin pensarlo mucho, la artista respondió que sí quiere se su esposa.

“Nuestro lugar para siempre”, fue la frase con la que Becky G acompañó la romántica publicación en la que se ve a Sebastián arrodillado y con el anillo en la mano mientras la cantante se tapó la cara por el asombro.

Por su parte, el futbolista también compartió una romántica publicación que acompañó con un sentido mensaje en el que expresó que la había llevado al mismo lugar donde su historia de amor había comenzado para pedirle su mano.

“Te llevé de vuelta al lugar donde comenzó nuestro viaje. Este momento me dio emociones que nunca había sentido. Emociones para las que no puedes prepararte. No podría haberlo imaginado mejor o con nadie más que tú”, escribió Lletget junto a la publicación.

Becky G compartió detalles de su compromiso

Después de la gran noticia que conmocionó a todos los familiares, amigos y fanáticos de la artista estadounidense, Becky G compartió más detalles de cómo fue la pedida de mano y publico un romántico video del momento exacto en el que su novio le pidió matrimonio.

Tal como lo había mencionado el futbolista, el compromiso se llevó a cabo en el lugar donde empezaron su relación, el cual fue el muelle de Manhattan Beach, en donde tuvieron su primera cita y con ello su primer beso.

El momento del día escogido fue el atardecer, pues en el video se ve el hermoso paisaje y puesta del sol que acompañó el romántico momento entre Becky G y su ahora prometido.

“Una vez tuve un sueño... En ese sueño caminé todo el camino por el muelle de Manhattan Beach donde tuvimos nuestra primera cita, nuestro primer beso y donde hemos visto incontables puestas de sol a través de varias temporadas diferentes en nuestra vida juntos... Cuando llegué al final del muelle te arrodillaste y me pediste que fuera tuya para siempre... Sebastián, hiciste ese sueño realidad. Fue aún más puro, más honesto, más emotivo, más hermoso de lo que nunca hubiera imaginado que sentir. Sí. Un millón de veces sí”, escribió la cantante junto al emotivo video de la pedida de mano.