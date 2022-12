"Dicen que soy un cachón", Westcol reaccionó a sugestivo baile de Aida Victoria con otro hombre

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano tiene más que acostumbrados a sus seguidores a las constantes polémicas, pues su extrovertida personalidad no termina de meterla en una controversia cuando ya está en otra.

Recientemente, la barranquillera ha estado en el ojo del huracán por cuenta de su tan comentada relación con el streamer Westcol, creador de contenido popular en la plataforma Twich, donde además de comentar sobre juegos, habla sobre polémicos temas, como la vez que señaló que Merlano le había dicho en la intimidad que extrañaba el miembro de Yeferson Cossio’.

Por cuenta de comentarios como este, la joven pareja se ha convertido en blanco de críticas, ya que desde que iniciaron su romance han mostrado que llevan una relación muy abierta en la que todo se habla sin tapujo.

Te puede interesar: Aida Victoria le dijo a Westcol que extrañana el miembro de Yeferson Cossio

Recientemente, Aida Victoria sorprendió con un atrevido video en el que aparece bailando muy sensual con un hombre. Ante esto, internautas le hicieron llegar dicho clip al paisa, reprochando el comportamiento de la joven.

Por medio de la caja de preguntas y respuestas de Instagram, Westcol estuvo respondiendo algunas dudas de sus seguidores, por lo que el tema del sugestivo baile no tardó en relucir.

“¿Qué hace Aída bailando con otro? La chimb*, pues”, escribió un internauta.

Ante esto, el streamer no tuvo reparo en responder, agregando que ha recibido cientos de mensajes de estos donde incluso lo tratan de "cachón".

“Tengo el DM estallado diciendo que me la van a quitar, que soy un cachón. A ver, el video que subió, es una publicidad. Pero no quita que Aída es una persona que baila. Ella había subido otro video bailando, con otra persona, con un ‘morochito’, y también me dijeron un montón de cosas”, señaló.

Aunque por sus polémicas declaraciones y la manera en que se expresa hacia las mujeres, muchos lo tan tildado de “machista”, en esta ocasión hizo saber que deja a su pareja ser y poco le interesa ponerle límites a Merlano, no sin antes resaltar que su relación no es algo formal.

“Esto es un tema debatible, por mi lado a mí no me molesta que ella baile con otra persona, porque huev*n, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, ella no está en una relación para que yo le ponga límites de algo, no tengo el derecho de eso”, indicó.