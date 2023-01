“Yo que velas tengo en esos entierros”: Cintia Cossio reveló lo que piensa sobre Jenn Muriel

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana sigue flechando corazones en redes sociales con sus publicaciones ‘subidas de tono’

Cabe mencionar que además de ser una reconocida creadora de contenido, también es hermana de Yeferson Cossio y por lo que se ha visto en redes sociales son muy unidos y a diario se les ve juntos.

Recientemente, la colombiana compartió una serie de historias en Instagram para resolver las dudas de sus seguidores y cerrar algunos temas ya que empezaba un nuevo año.

Una de las preguntas más insistentes fue sobre la exnovia de Yeferson, su hermano, y cómo era su relación con él.

“Primera y última vez que voy a hablar de este tema, o sea, cerremos tema y cerremos año, primero que todo yo no he podido entender y no me cabe en la cabeza yo que velas tengo en los entierros de Yeff (…) yo no sé si ustedes se meten mucho en las relaciones de sus familiares, yo por mi parte respeto mucho eso”, aseguró Cinta.

Además, dijo que independientemente de que le caigan o no bien las parejas de sus familiares, “a la final uno es el que toma sus decisiones”, finalizó diciendo la joven.

La respuesta de la joven no se hizo esperar en redes sociales y otras cuentas de dicha red social replicaron los videos en donde algunos usuarios dejaron sus comentarios.

“A ella se le notaba que nunca fue de su agrado”, “uy no, que sobre actuada”, “no dijo nada”, “le va a dar algo”, “tiene razón, quién es ella para juzgar”, “no es tener velas en ese entierro, es que es la familia”, fueron algunos de los comentarios.