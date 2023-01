Justo en el cora: Netflix cancela una de sus mejores series, ‘1899’

Los creadores de la famosa serie ‘Dark’ no pararon con tal éxito, sino que sobrepasaron los límites y las expectativas de los usuarios en Netflix y al estrenar ‘1988’

La historia de unos migrantes europeos a bordo de un barco rumbo a Nueva York que se enfrentan a diferentes situaciones complejas y se encuentran con otro barco que ha estado desaparecido durante varios meses.

La serie logró atrapar y cautivar a miles de personas con su primera temporada, de hecho, estaba en el segundo puesto de las series más vistas después de la quinta temporada de ‘The Crown’.

El anunció lo realizó uno de sus creadores a través de un post en su cuenta de Instagram donde agradece a los fans de la serie y se disculpa por no darles más de la producción. Sin embargo, no da detalles de su cancelación.

“Con enorme pesar en nuestro corazón tenemos que decirles que ‘1899′ no será renovada, Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, como hicimos con ‘Dark’. Pero a veces las cosas no salen como las planeas. Así es la vida. “Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles desde lo más hondo de nuestro corazón que hayan formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden nunca”, decía el post firmado por sus creadores, Baran bo Odar y Jantje Freise.

Cabe mencionar que la serie logró más de 79 millones de reproducciones a nivel global a la primera semana de haberse estrenado.