¿Irreconocible? Así luce Alice Cullen de ‘Crepúsculo’ en la actualidad

Ashley Green, la famosa actriz y modelo estadounidense marcó más de una generación con su interpretación de Alice Cullen en la exitosa producción de ‘Crepúsculo’ donde interpretó a la hermanda de Edward.

Cabe mencionar que dicho personaje siempre fue catalogado como uno de los favoritos por parte de los espectadores.

La actriz interpretó dicho personaje a la edad de 21 años y hoy en día, a más de una década de haber interpretado a la famosa hermana del protagonista, ya cuenta con 35 años y un gran cambió tanto físico como personal.

Aunque algunos aseguran que luce irreconocible con el paso de los años, otros por su parte aseguran que su belleza sigue siendo única.

Para la actriz es muy importante la salud, de hecho, es amante a la vida saludable y al fitness por lo que en redes sociales comparte gran parte de esto.

No obstante, sigue estando activa en las películas, ‘Ojalá estuviera aquí, En lucha incierta, El escándalo (Bombshell)’ o la película navideña ‘Christmas on My Mind’.

Por otra parte, suele compartir en redes sociales fotografías de sus pasatiempos favoritos y sobre todo de su familia, pues esta casada y tiene una pequeña bebé.

Algunos comentarios que recibe en redes sociales son llenos de elogios por su carrera como actriz y modelo, pero también como madre.