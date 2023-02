Camilo Sánchez reveló secreto si en realidad ‘Survivor la isla de los famosos’ es libreteado o no

Camilo Sánchez, el famoso comediante y creador de contenido en las redes sociales compartió algunos detalles sobre las cosas que pasan al interior del famoso programa ‘La Isla de los Famosos’.

El famoso creador de contenido fue uno de los participantes en el reality de RCN que pone a prueba las destrezas físicas y la agilidad mental de algunos famosos que son elegidos para participar.

22 celebridades fueron elegidas para concursar en una isla desierta donde deben luchar para conseguir su alimento y “comodidades” para sobrevivir.

El programa ha dado bastante de que hablar en las redes sociales por la reacción de diferentes famosos.

Mateo Carvajal y Manuela Gómez no dejaron pasar la primera competencia para retirarse del concurso porque al parecer la estaban pasando mal.

De hecho, en ese momento Mateo Carvajal se volvió blanco de criticas por su decisión, pues, recordemos que el deportista es famoso por haber ganado ‘El Desafío’ por lo que las expectativas por el eran bastante altas.

Camilo Sánchez revela si el programa es o no libreteado

El comediante bogotano pasó por la cabina de LOS40 Urban para hablar un poco de lo que vivió durante su paso por ‘Survivor La Isla de los Famosos’.

A pesar de que el creador de contenido sufre de Tourette, una extraña enfermedad, su participación en dicho reality fue excepcional, pues demostró sus destrezas y que nada le quedaba grande para sobresalir y destacar allí.

Sin embargo, la incógnita que muchos espectadores tienen sobre este tipo de programas es si son o no libreteados, pues la mayoría de los realitys tienen un guión, sin embargo, parece que este no fue el caso.

“Es re difícil (…) es una experiencia que yo no le deseo a nadie (…) no, no está libreteado (…) como puede parecer libreteado de lo gonorr*a que es, pasan unas cosas, de verdad la gente se pelea, de verdad nos ponen a aguantar hambre re duro, uno no duerme, me picó un alacran, hay serpientes, uno duerme y le pasan ratas encima, o sea, es horrible (…) ni siquiera es tal cual como se ve en televisión, es peor (…)”, dijo el comediante.

Finalmente, aseguró que a pesar de que las tomas que hacen con el dron son hermosas, en realidad la isla es muy fea, “la playa es horrible, es una playa re sucia, hay muchas rocas”, expresó Camilo.

Sin embargo, aseguró que fue una buena experiencia, pero de eso se dio cuenta cuando ya había salido.