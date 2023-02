Streamer boleteó a La Liendra y contó cómo lo rechazó cuando le “mendigó” cupo para un evento

La Liendra ha causado revuelo y ha sido criticado por su comportamiento, el quindiano es reconocido por crear contenido de humor, retos o bromas en sus redes sociales.

Además, sostiene una relación con la también creadora de contenido Dani Duke, quien también goza de una larga trayectoria en la industria de las redes.

La pareja a lo largo de su relación han dado de que hablar en diferentes ocasiones, sin embargo, el protagonista esta vez fue La Liendra.

Mauricio, nombre real del creador de contenido asistió a los ‘Esland’, unos premios creados para reconocer el trabajo de los creadores de contenido en streaming hispanohablantes.

Al parecer el quindiano no “se portó” muy bien en dicho evento, pues no dejó una buena impresión al intentar relacionarse con un famoso creador de contenido en streamig apodado ‘Komanche’.

En redes sociales se viralizó el momento en el que el usuario de Twitch relató la particular anécdota con el colombiano durante una reunión virtual con otros streamers.

“Terminó la gala y yo ni sé quién era, pero tenía acento colombiano y no sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, indicó el joven salvadoreño a sus amigos.

Seguido, uno de ellos adivino el apodo del colombiano. Al parecer ‘La Liendra’ lo primero que hizo al conocerlo fue presumirle el numero de seguidores que tenia en Instagram y en Twitch.

Y le pidió ayuda para poder ingresar a un famoso evento ‘Squid games’, un evento el cual es planeado por algunos creadores de contenido y para entrar deben llenarse unos formularios.

“Se acercó y me dijo –“Me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games”- Y yo pensé: “No mames”. Le dije, fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo”, indicó Komanche a sus amigos durante la transmisión.

Sin embargo, parece que La Liendra siguió insistiendo, “bueno, no hay problema, cualquier cosa me puedo contactar con tu agente o mi mánager se puede contactar contigo para cuadrar algo”, relató el salvadoreño.

Sin embargo, él no estaba muy a gusto con la insistencia de La Liendra por lo que le respondió, “no, todo lo hacemos nosotros, no es necesario nada de eso. Y ya me lo zafé”

Sin embargo, las cosas no pararon ahí, pues el colombiano lo buscó nuevamente, luego después en el ‘after party’ llega otra vez, "te presento a mi mánager para que hables con ella un poquito en el tema de ‘Squid games'", a lo que él respondió, "Amigo, ya enviamos todo”, reveló el salvadoreño y La Liendra insistió: “¿Cómo me puedo dar cuenta para saber cuándo puedo entrar y todo eso?”.