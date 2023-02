“Estas a tiempo, huyee”: Amber Heard es captada bailando con un apuesto hombre

Amber Heard se mantuvo bajo el foco mediático durante varios meses al enfrentarse con su exmarido Johnny Deep en la corte tras varias acusaciones de violencia por parte y parte

Fue Depp quien principalmente la demandó por una jugosa cifra de dinero alegando que todas sus acusaciones eran mentira y lo estaba difamando.

Finalmente, la corte falló a favor de el actor y Amber tuvo que pagar la jugosa cifra de 15 millones de dólares, luego no se volvió a saber de Amber.

Hace poco se conoció a través de las redes sociales un video en el que se ve a la actriz de 36 años disfrutar de una cumbia.

Amber se roba los elogios por sensuales movimientos

La actriz estadounidense ha dado de que hablar recientemente, luego de que se filtrara un video de ella bailando junto a un asistente de producción de su más reciente proyecto como actriz.

Recientemente, la actriz estuvo trabajando en Guatemala en una producción, por lo que, en su paso por allí, la estadounidense lo disfrutó al máximo.

A través de un video en TikTok se le ve bailando al ritmo de ‘Como la flor’ de la famosa cantante Selena Quintanilla, pero no estaba sola, allí se le ve bailando con un apuesto hombre que causó sensación y provocó que sacara sus mejores movimientos de cadera.

Según medios internacionales el sujeto que estaba bailando con ella es Bernardo Triana, un asistente de la producción que se encontraba grabando.

“Lo prometido es deuda aquí está el video bailando con Amber Heard”, escribió Triana junto al video que se ha viralizado en redes sociales.

El video fue compartido en diferentes cuentas y los usuarios en redes sociales no tardaron en pronunciarse con divertidos comentarios.

“Estas a tiempo, huyee”, “ay no, como puedes bailar con ella, te va a demandar”, “5 minutos después... en la corte”, “la gente si esta muy loca”, “que disfrute sus 5 minuticos”, escribieron algunos usuarios.