“Yo soy la niña de los ojos de Diosito”: Karol G reveló detalles de su encuentro con Rihanna

Karol G conmocionó las redes sociales el pasado 12 de febrero tras su asistencia en el show del entretiempo del Super Bowl, uno de los eventos más grandes y más esperados, no solo por el partido de fútbol americano.

El tradicional show del entre tiempo que se da en este gran evento, ha tenido a grandes artistas, desde Madonna, Shakira, JLo, entre otros.

Este año el protagonismo se lo llevaba Rihanna, quien hizo que millones de personas alrededor del mundo posara los ojos en ella y en el show que dio en el juego de Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

La originaria de Barbados se presentó con sus más grandes éxitos musicales y un grupo de bailarines que causaron conmoción entre los millones de fanáticos.

Sin duda, las expectativas sobre la cantante eran muy altas y se cumplió, claro estas que no todos opinaron lo mismo, pero han sido más los comentarios buenos que los malos.

Karol G cumple su sueño

La artista paisa presenció el partido de fútbol americano, pero su emoción más grande era ver a una de sus artistas preferidas.

Y al parecer, uno de sus sueños era conocerla, aunque muchos vimos las fotografías en donde ambas posaban y por supuesto el video que se viralizó en donde Karol G le enseña a decir “Que chimba”, pocos conocimos la historia detrás de esto.

La paisa se pronunció a través de sus historias de Instagram y reveló detalles de como ocurrió todo y lo afortunada que fue.

“Que puedo decir, yo creo que soy la niña de los ojos de Diosito, literal, ayer, de posibilidades del uno al diez de conocer a Rihanna, yo creo que menos diez, yo ya me había venido para el avión porque viajaba, me devolví, el hecho es que qué chimba cumplir sueños y que no sé, que lo que quería decir es que al final del día las cosas se alinean cuando se tienen que alinear y pasan”, aseguró.

Además, aprovechó para darle las gracias a Rihanna por permitirle conocerla, de hecho, dijo que era el mejor regalo de cumpleaños que había tenido, cabe recordar que este 14 de febrero la paisa cumplirá 32 años.

“Los amo porque soy muy feliz, porque voy con mis amigos que siempre están conmigo y me acompañan pa todo ya nos vamos pa RD (República Dominicana) a celebrar mi cumpleaños que es mañana, pero el regalo más chimba me lo diste ayer Rihanna mamasota”, dijo emocionada la intérprete de ‘Provenza’.