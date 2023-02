Andrea Valdiri presumió sus “tesoros” más valiosos y derritió a sus fans

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido colombiano tiene a más de un usuario pendiente de sus redes sociales y no solo por u derroche de sensualidad, sino por su faceta como esposa y madre.

La barranquillera se ha ganado el reconocimiento y cariño de miles de personas lo largo de su trayectoria en las redes sociales y todo porque ha dado muestra de “su buen corazón”, tal como se lo escriben a diario en sus redes.

Si bien, no ha pasado desapercibida en polémicas a lo largo de su carrera, la colombiana no se ha visto opacada por este tipo de situaciones.

Cabe mencionar que una de las más fuertes fue la disputa por el enfrentamiento que tuvo con su expareja y padre de su hija menor, Adhara, en donde Lowe León “peleó” por una prueba de paternidad.

Sin embargo, la barranquillera ha dado muestras de que no le hace falta esta persona para que sus hijas, no solo Adhara, también Isabella, tengan todo el amor que necesitan, pues su actual esposo, Felipe Saruma no escatima en comparar en sus redes sociales el amor que le tiene a las niñas y el papel de padre que hace en sus vidas.

Soy rica

La creadora de contenido se ha caracterizado por compartir no solo sus proyectos laborales en sus redes sociales, sino también sus momentos privados y en familia.

Recientemente, a través de su cuenta d Instagram compartió una serie de fotografías con las que logró derretir a más de uno.

Allí se le ve disfrutando de sus hijas en medio de la playa, de hecho, mostró a Adhara con un traje de sirenita causando sensación entre sus fans.

“Soy una mujer “rica”, porque tengo los mejores tesoros del mundo”, escribió Valdiri junto a las imágenes.