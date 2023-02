“¡Qué lindo tu trabajo, mi amor!”: le dijo que iba a trabajar y lo encontró entrepiernado en la playa

TikTok vuelve a hacer de las suyas con un video en el que no deja muy bien parado a uno de sus usuarios. La red social de videos cortos en formato vertical, se ha convertido en una de las favoritas por los internautas, no solo por jóvenes sino también, querida por adultos.

De acuerdo a lo que se logra ver en el clip, una mujer llega grabando a la playa, teniendo como objetivo una pareja que está abrazada cariñosamente sobre la arena, que aparentemente se trata de un hombre y su amante.

¿Cómo inició todo?

Según el texto que acompaña el video, el hombre a quien identifican como Alejandro le dijo a su pareja que salía para la oficina a trabajar, sin embargo su pareja no le creyó, lo que la motivó a seguirlo en todo su camino y finalmente, llevándola a un lugar totalmente diferente a lo laboral.

El video que fue compartido por el perfil de TikTok @_alejandro_ok, se puede apreciar al hombre con una mujer quien sería su secretaria, lo que impresionó a su verdadera pareja, fue en la comprometedora situación en la que los encontró.

“Muy acaramelados”, así estaban los protagonistas del clip, que fue altamente difundido en esa red social y tristemente, pillados por quien sería la oficial.

“¡José, ¿qué haces aquí, este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, perfecto tu trabajo! Así es como usted suda el pan”, fueron las palabras de la mujer, al momento de encontrar a su hombre.

Sin embargo, hay muchos de los internautas que no creyeron la escena, pues en los comentarios se logra leer que todo parece actuado y parte de una estrategia para ganar seguidores.

“Yo no les creí nada, parece mentira”, “Situaciones como esta duelen a un ser humano sea hombre o mujer, bastante control el de la esposa, lo ideal sería que lo deje, atentamente: la experiencia”, “Eso es actuado, se le nota en las caras”, “Si me hubiera pasado a mí, mi ex me diría que la ingeniera se había desmayado y él la estaba auxiliando”, “Se ganaron el papel de peores actores”, “Pobre José, estaba sudando el pan”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.