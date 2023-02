“Siento un vacío en mi pancita”: Hermana de Karol G alarma a sus fans sobre su estado emocional

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, al parecer no la está pasando muy bien en estos momentos, pues así se lo hizo saber a sus seguidores en las redes sociales.

La hermana mayor de ‘La Bichota’ dio a luz hace poco a su primogénita y aunque a través de sus redes sociales había dejado registro del avance de su embarazo, tras el nacimiento de su bebé, su vida cambio.

Aunque no ha revelado el rostro de su hija, la colombiana compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que abrió su corazón y reveló detalles de cómo se ha sentido luego de haber dado a luz.

“No soy de mostrarme así, pero desafortunadamente, desde hace ocho días me ha cambiado todo, yo estaba súper bien, estaba súper tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sofí, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sofí no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente en mi corazón y cada vez me sentía más sola (…) no me siento bien, no me siento tranquila”, reveló la colombiana.

Además, habló sobre los procesos que ha tenido con su cuerpo y como se sentía cuando se veía frente al espejo teniendo en cuenta que acaba de dar a luz, aunque reveló que no ha sido fácil.

“Yo sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han dicho, me han escrito (…) yo sé que pronto estaré súper bien”, dijo la paisa en sus historias.

Muchos aseguraron que esto se debía a lo que comúnmente se conoce como depresión post parto y le dijeron que era algo normal y que debía buscar ayuda de profesionales para tratar esto.

Los videos se viralizaron a través de las redes sociales y algunos usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios, “tranquila es el primer mes”, “aférrate a Dios, es el único que puede ayudarte”, “tranquila, eso va a pasar, siéntete bendecida por tu bebé”, fueron algunos delos comentarios.