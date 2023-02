Yina Calderón ‘espantó’ a sus fans al mostrar nuevo retoque en su rostro

No cabe duda de que una de las famosas más controvertidas de la farándula y el mundo digital es la empresaria y Dj de guaracha Yina Calderón, quien frecuentemente está en el ojo del huracán por cuenta de su extrovertida personalidad que siempre la mete en líos.

Su comportamiento y forma de ser la han convertido en blanco de críticas en diferentes ocasiones, incluso es una de las famosas más queridas, pero también más odiadas en redes sociales.

Para muchos internautas, Calderón es una de las famosas que lidia da en las plataformas digitales, pues en distintas oportunidades se ha convertido en blanco de críticas y burlas por parte de sus seguidores, ya sea por sus tan comentadas cirugías estéticas, peleas mediáticas, extrovertidas pintas y más.

Una vez más la empresaria de fajas acaparó toda la atención de los usuarios al sorprender con un nuevo retoque estético en su rostro.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram la joven contó que quería aumentar el tamaño de sus labios por lo que acudiría donde expertos para cumplir con su deseo.

Ese mismo día, la Dj se mostró en el consultorio de la especialista donde le realizarían el procedimiento, no obstante antes de realizárselo contó que su doctora le indicó que este no era necesario pues ya contaba con unos lindos labios.

“Nenes estoy acá, le está diciendo aquí la doc que tengo los labios bonitos, pero yo quiero un poquito más. Vamos a ver cómo me quedan, ya les muestro”, indicó.

Haciendo caso omiso a la recomendación de su médica, Yina finalmente sí se sometió al procedimiento y tras reaparecer mostrando el resultado de sus nuevos labios dejó atónitos a muchos de sus fans.

En otra de sus historias en Instagram, Yina reapareció mostrando sus labios algo inflamados tras el procedimiento.

De inmediato usuarios se despacharon en críticas en su contra haciendo referencia a sus abultados labios, donde muchos coincidieron que la joven “solo daña su rostro”.

“El reemplazo de la tigresa del oriente”, “Machi así no era”, “Abusa y solo daña su cara”, “Cada día más horripilante”, “Ay no, qué espanto”, “necesita ayuda urgente”, se lee entre los comentarios.

Ante la ola de críticas y burlas, Yina no tardó en reaccionar y les aclaró a los internautas que pese a los malos comentarios a ella el resultado le gustó y que incluso los quería más grandes.

“Oiga, por ahí estaba en el Instagram de fajas en el que subí mis labios, como diciendo que no sé qué, que quedaron… (mal), no sé, a mí me encantaron y, es más, creo que quedaron pequeños, los quería más grandes, pero no sé, pues ¿por qué critican tanto, nenes?”, indicó.