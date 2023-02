Ni Blessd se salva de la inseguridad en Colombia; así lo robaron en pleno Carnaval de Barranquilla

Blessd es uno de los artistas revelación en Colombia, el paisa ha logrado llevar a la cima sus éxitos musicales provocando que millones de personas las bailen y las canten a todo pulmón y con esto ganar el reconocimiento a nivel internacional.

El artista se encuentra recogiendo los frutos de su esfuerzo, recordemos que fue uno de los invitados especiales para abrir la transmisión del SuperBowl en FOX.

Además, sigue creando éxitos y ganando más seguidores que lo apoyan con su música, gracias a esto ha conseguido un puesto en el género urbano.

Sin embargo, por más famoso y exitoso que se haya vuelto, el paisa no se salvo de la inseguridad en Colombia.

Blessd fue invitado recientemente al Carnaval de Barranquilla para que pusiera a todos os asistentes a perrear hasta el suelo, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

En video quedó registrado el momento exacto en el que el joven detiene el show para anunciar que lo acababan de roban, pues se le llevaron el celular.

“Se me acaba de perder el celular, me acaban de decir que se me perdió el celular, así que el que lo tenga, tiene fundita, el fondito es la cadenita mía y un carro”, dijo el paisa.

Quien, además de anunciar el robo, aprovecho para pedir que se lo devolvieran y en caso daría una buena recompensa.

“Si alguien se lo encontró hay buena recompensa por ahí, por favor. Es el celular mío, me están diciendo que se acaba de perder, si alguien lo tiene por favor que lo pase, gracias”, fueron las palabras que uso el artista.

Finalmente, no quedó más remedio que seguir con el show, sin embargo, los comentarios del video fueron de rechazo total ante los atracadores.