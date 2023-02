BIME CONVERTIRÁ EL DISTRITO CREATIVO DE SAN FELIPE EN EL EPICENTRO DE LA MÚSICA

Bogotá es un año más la sede oficial en América Latina de BIME, la cita imprescindible para los profesionales de la industria musical y una oportunidad para el público local de descubrir en primera persona a los artistas que serán tendencia próximamente. BIME, un referente mundial en este ámbito, tendrá lugar del 3 al 7 de mayo en el Distrito Creativo de San Felipe, un lugar muy especial en plena capital colombiana, donde convergen la cultura, la creatividad y el emprendimiento.

Te puede interesar: Facebook e Instagram ahora cobrarán por verificar cuentas y esto es lo que vale

El encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y Open San Felipe, un poderoso proyecto que busca la pluralidad de las artes en un mismo escenario y con objetivos comunes en lo que se refiere al desarrollo cultural, profesional y económico de la ciudad y sus artistas; permitiendo una integración orgánica con la extensa y variada programación del congreso.

EL FUTURO DE LA MÚSICA SE DEBATE Y CONSTRUYE EN BIME

Desde hace 11 años, BIME impulsa a la industria musical internacional y busca, desde lo local y lo universal, las respuestas a los retos del sector, a la vez que ofrece a la ciudadanía una extensa programación de música en vivo, acercando las últimas tendencias musicales de todas partes del mundo.

El puente entre Europa y América se consolida y se hace patente con la participación de más de 40 países,con la actuación de artistas y participación de delegaciones de Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España, Francia, Austria, Alemania, Países Bajos y Finlandia, entre muchos otros.

Te puede interesar: [Video] Shakira y Karol G son un fenómeno: el Time Square se llenó de cientos fanáticos

El encuentro consta de una completa y diversa programación dividida en dos grandes áreas: BIME PRO, el congreso dirigido al público profesional, y BIME LIVE, la programación abierta al público

UN AMPLIO PROGRAMA LIDERADO POR REFERENTES DE LA INDUSTRIA INTERNACIONAL

La primera edición de este congreso en Bogotá, que se llevó a cabo en mayo de 2022, reunió a 2.800 personas en sus jornadas profesionales y la celebrada en octubre en Bilbao congregó a más de 1.500 empresas referentes de esta industria en plena expansión. Cifras similares se esperan para este año, donde se reunirán referentes de la industria internacional alrededor de un programa repleto de ponencias, master classes, talleres y networking.

La Sostenibilidad, los derechos de autor, la supervisión musical, las plataformas digitales, las entidades de gestión y los sellos discográficos, web 3.0, sincronización e inteligencia artificial serán sólo algunos de los temas sobre los que debatirán los más de 130 profesionales que participarán en la programación oficial, entre los que destacan Adrián Restrepo (ES) director general de la SGAE; Anamaría Artemisa Sayre(CO/US) de NPR Alt. Latino; Andres Shaq (CO) de Warner Music; el reconocido productor Camilo Lara(MX), Clara Pérez Miñones(UK) de Full Fat; Devin Landau (US) agente internacional y socio fundador de TBA Agency; Frankie Rodriguez(US) Presidente de Franchize Entertainment;Isabelia Herrera (US) de Pitchfork; Jonathan Finegold(US) reconocido music supervisor fundador de Fine Gold Music; Julyssa Lopez(US) de Rolling Stone; Juan Tomás Tello(ES), music supervisor de La Casa de Papel; Kanessa Tixe(US) Fundadora de TS Collective; la artista Kasbeel(CO); Lex Borrero (CO/US) co-fundador y director de Neon 16; Loren Medina(US) de Guerrera; María ElIsa Ayerbe(US) ganadora de Latin Grammy y CEO del sello independiente South Mountain Music;Nicolás Madorey(AR) Director de FUTURX; Paz Aparicio(ES) directora del WiZink Center en Madrid; el artista Roco Pachukote (MX) co-fundador del grupo Maldita Vecindad; Rubén Gutierrez Del Castillo(ES) Director de Fundación SGAE y Verónica Piana (UR) manager de Cuarteto de Nos; entre muchos más ponentes que se desvelarán próximamente.

Agentes internacionales de primer nivel, así como los principales promotores de festivales y giras, junto con representantes de grandes recintos/arenas, también formarán parte de estas jornadas. El espacio CAMPUS, de la mano de la Fundación SGAE, ofrecerá un valioso programa de formación, con master classes y talleres, destinado a las personas que buscan un hueco en esta industria y para el que ya está abierta la convocatoria internacional para obtener una beca.

No dejes de leer: Esto es lo que se sabe de la canción que lanzará RBD

También habrá un lugar para quienes innovan, emprenden y buscan acelerar su negocio, que se reunirán en la StartUp Village, zona de exposición para mostrar una selección de las propuestas más disruptivas del sector a grandes inversores y corporates entre cuyas actividades destaca la Startup Competition Donde las 8 finalistas competirán por una trade-mission a BIME Bilbao, entre otros importantes premios. Desde el MUSIC EQUALITY FORUM se seguirá trabajando para lograr una industria más igualitaria e inclusiva de la mano de las asociaciones colaboradoras Keychange, shesaid.so, Femnoise, Ruidosa, MUSAP, WIM Colombia y MIM LATAM y Equal Music,entre otras.

BIME aportará las bases para la construcción de un directorio de asociaciones que luchan por una industria musical más justa para las mujeres y colectivos LGBTIQ+ a nivel global.

Nuevamente BIME cuenta con el programa Conexiones i para ayudar a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la industria musical, impulsado en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte de España, en el marco del programa Next Generation EU.ACTIVIDADES CULTURALES ABIERTAS A TODA LA CIUDADANÍA. La programación de acceso libre BIME LIVE incluirá música en directo y un Mercado del Vinilo entre otras actividades, a las que se sumará la programación de la edición especial Open San Felipe by BIME que en esta ocasión se extenderá de manera excepcional durante 5 jornadas, comenzando el miércoles 3 y hasta el domingo 7 de mayo. Más detalles sobre estas actividades se desvelarán próximamente.

BIME, UNA COMUNIDAD CONECTADA TODO EL AÑO

El diálogo y el networking está siempre disponible a través de bime.orgy su plataforma online que se mantiene activa durante los 365 días y permite participar desde todas partes del mundo, además de acceder al networking en cualquier momento. Es el lugar de encuentro virtual donde se mantienen conectados los profesionales de la música a nivel mundial, y donde volver a ver los debates y ponencias que tuvieron lugar durante las ediciones anteriores. Las acreditaciones para las jornadas profesionales y acceso a esta plataforma se podrán adquirir a partir del próximo viernes 24 de enero en tuboleta.comy a través debime.org

BIME cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura y Deporte de España, la Fundación SGAE, Sounds from Spain-ICEX, Cancillería Argentina-INAMU, Chile Música, Acción Cultural Española, AIE, Navarra Music Commission y Basque.Music, entre muchos otros.