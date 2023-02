‘Ni siquiera ella se soporta’: una mujer se casó con ella misma pero se divorció porque no se aguanta

Luego de que la mujer hubiera presumido en redes sociales el matrimonio consigo misma, cientos de usuarios elogiaron su decisión, pues en su momento esta fue considerada como una muestra de amor propio. Sin embargo; la mujer volvió a sorprender a sus seguidores luego de que anunciara su divorcio, porque, al parecer, ni ella misma se tolera.

Como es bien conocido, el matrimonio es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier persona y de su pareja, es el inicio de una nueva etapa como familia y es una unión que requiere se constate dedicación y mucha responsabilidad. Sin embargo, y precisamente, por el sacrificio y el esfuerzo que implica la vida conyugal, muchas parejas no soportan los retos y terminan separándose.

Ahora bien ha habido muchos casos de personas que deciden casarse con ellas mismas, y pese a que suene extraño, esta es una tendencia que ha venido en aumento en los últimos años, tanto que ha recibido el nombre de sologamia. La mayoría podría creer que se trata de una entrañable muestra de amor propio, pero lo cierto es que inclusive este tipo de amor y fomentar la autoestima requiere de constancia y esfuerzo, por lo que muchas veces los intentos terminan siendo coartados por otros factores.

La historia de una mujer conocida como Sofía Maure, que se ganó el aplauso de decenas de internautas cuando anunció que se había comprado un vestido de novia y se había cocinado un pastel bodas porque iba a contraer nupcias con ella misma.

“Hoy en momentos de mi vida, me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma”, mencionó la joven en su momento.

Fueron varios los comentarios que recibió apoyando su decisión: "ya me veo solo falta explicárselo a mi familia”, “yo haría lo mismo si tuviese plata”, “No le encuentro nada de malo, el amor propio es muy importante, tu amate y consiéntete que con la única persona con la que estarás cada segundo de tu vida es contigo”.

La joven tan solo dos días después volvió a ser tendencia cuando reconoció que no se soporta a sí misma y que se quiere divorciar: “Voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas”, escribió la mujer.