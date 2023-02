El símbolo de la sensualidad de los 2000: Paris Hilton y los secretos sobre su vida sexual

La cantante que fue considerada como un símbolo sexual en los años 2000 reveló varios secretos sobre su vida íntima y sobre los abusos de los que fue víctima en su adolescencia.

Paris Hilton está bastante cerca del estreno de su libro Paris: The Memoir, donde se descubrirán ciertas intimidades de la heredera más famosa de los 2000. Pese a que sus fanáticos ya conocían algo sobre los secretos mejor guardados de la socialite, pues varios de ellos fueron compartidos en el documental de This Is Paris. En esta ocasión la estrella de Hollywood sacará a luz otros dramas sobre su vida en su libro.

La cantante reveló que narrará con más detalle su vida sexual y lo afectada que se vio cuando se filtró un video íntimo en el 2004, así como el abuso que vivió en el internado Provo Canyon.

La sexualidad de Paris Hilton

En medio de una entrevista para la revista Harper’s Bazaar la socialite contó que llego a sentir que era asexual en algún momento de su adolescencia, pese a que, irónicamente, su imagen fuera vendida como un símbolo sexual en los 2000.

"Cualquier cosa sexual me aterrorizaba (...). Me consideraba la ‘bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso", comentó la cantante en la entrevista.

Ella aseguró que los abusos que sufrió pudieron repercutir en la forma en la que ella percibía la intimidad. Sin embargo, también dijo que esto había cambiado cuando conoció a su actual esposo el empresario: Carter Milliken Reum.

"Con Carter finalmente cambié. Disfruto de poder conectarme con mi esposo. Él no es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia. Es una buena persona”, y agregó que: "Era lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres".