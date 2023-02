Yina Calderón y Ana del Castillo se dijeron de todo en redes: “Yo no consumo drogas, ella sí”

Recientemente la creadora de contenido Yina Claderón y la cantante Ana del Castillo, protagonizaron una bochornosa discusión en redes sociales, todo por cuenta de un 'en vivo' que realizó Yina en su perfil de Instagram.

En las grabaciones se le ve a la joven huilense, referirse a la costeña con palabras de admiración y amor, expresando el cariño que le tiene y hasta le deseándole a la cantante, que se convierta en la próxima reina del vallenato.

Sin embargo, fueron sus propios seguidores quienes no tomaron el mensaje ni las palabras de Yina, en buen modo, pues de acuerdo a lo que expresó, la empezaron a criticar en redes sociales.

“Me están etiquetando que yo le mandé saludos a Ana del Castillo. Sí, es que yo se los dije en el en vivo, yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba un tema de ella. Es más, así hable un poco de estupideces, me cae bien”, dijo.

A medida que iban avanzando las grabaciones compartidas en sus historias, las palabras de la empresaria de fajas, empezaron a subir de tono, hasta el punto de meterse con la integridad e intimidad de la intérprete de ‘AY AY AY’.

“También le dije a ella que no me podía criticar porque no se sabe cuál es más borracha. Yo soy borracha y ella también. Yo no consumo drogas, ella sí. Es la única diferencia. Yo no tengo nada en contra de ella y su música me gustaba demasiado, pero es que no volvió a sacar”.

Yina, finalizó con otros comentarios en los que le hacía una invitación a la mujer de Valledupar, pues según sus palabras, la invitaba a dejar el alcohol y las drogas, factor que no le sumaba de forma positiva a su carrera.

Ana del Castillo le respondió a Yina Caklderon

A raíz del 'rifi rafe' entre el par de celebridades colombianas, se vio otro involucrado, el cantante Wilfran Castillo, quien interpretó en un principio la canción que ahora tiene una versión de guaracha por Yina, ‘Como quema el frío’.

“¿Por qué te metes con una persona educada, respetuosa, que no se mete con nadie? No seas tan ‘caga’, solo para tener fama. Todo el mundo sabe quién es Wilfran y lo conocen más que a ti, malp#$%&@. Ojalá te metieras conmigo, que yo no me quedo callada, mujer mi%&$@”.