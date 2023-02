¡Facturando! La Liendra presumió tremenda camioneta que supera los 200 millones

La Liendra, el famoso creador de contenido colombiano causó sensación en las redes sociales con su más reciente publicación a través de sus historias en Instagram donde mostró que está facturando bastante bien.

El joven paisa se ha destacado en las redes sociales por su contenido de entretenimiento en donde suele realizar bromas o retos generando interacción con sus seguidores.

El joven es amado y odiado por su personalidad, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga creando contenido en redes sociales y facturando.

Recientemente a través de sus historias dio prueba de lo bien que esta económicamente y a juzgar por su nueva compra, el joven no escatima en gastos a la hora de darse un lujito.

Allí compartió la fotografía de lo que sería su nueva camioneta, una Toyota 4 Runner que podría superar los 200 millones de pesos.

Sin embargo, sin ánimo de presumir, el creador de contenido acompañó la fotografía con un inspirador mensaje, en donde no solo alentó a sus seguidores a soñar en grande, también reveló detalles de su vida antes de ganar tanto dinero.

“Siempre soñé con tener una moto, nunca la tuve ya que la más barata era de 1 millón y eso era mucho para un pelao que se gana 20 mil diarios en una finca de tomate... cambie la fuerza por la creativa y el sueño de tener un moto por sacar a mi madre de la pobreza y miren ahora tengo una camioneta mi madre su casa propio y siguió creciendo... que tu sueño no sea algo económico algo material eso llegará solo y con el tiempo, sueña con el corazón y no con ojos y verás el cambio. La perla. Nunca me cansaré de dejarte parqueada, caminar unos metros mirar hacia atrás, sonreír”, escribió el creador de contenido.

Recordemos que en diferentes ocasiones el joven ha revelado que viene de una familia muy humilde, por lo que haber logrado lo que es hoy en día y tener las cosas que tiene ha sido todo un logro.