Mujer encuentra viscosa y enorme cucaracha adherida a su pollo frito

La triste historia de una mujer y un pollo frito esta dando de que hablar en redes sociales y todo por la falta de higiene que tuvo el restaurante al preparar la comida.

En redes sociales tenemos la facilidad de encontrar todo tipo de contenido, ya sea gracioso o no, pero a diario las redes se inundan de fotos y videos que provocan interacción entre los internautas.

Una usuaria en Facebook identificada como Haile M Kirkland fue la protagonista de una desagradable escena.

En dicha red social la mujer se encargó de compartir un video en el que le han servido un pollo frito acompañado con papas como es usual.

El suceso ocurrió en la Florida en una reconocida cadena de comida rápida, lo peor del caso es que la cucaracha no estaba por ahí caminando entre la comida, sino que, para colmo del restaurante, el insecto fue fritado con todo y pollo.

Motivo por el que usuarios en redes sociales cuestionan la higiene del lugar y la calidad de empleados que tienen como para que no se den cuenta a la hora de fritar el pollo que hay un viscoso y enorme insecto pegado.

A esto le sumaron la mala atención del lugar, pues el mismo gerente le dio mucha importancia a esta situación.

El hombre encargado del restaurante solo se acercó para decirle: “Ups, lo siento. ¿Quieres un reembolso o algo así?”.

Por supuesto los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, “guacala, que asco”, “miren bien lo que se comen”, “no puedo creerlo”, “ay no, yo me vomito”, “yo armo un alboroto ahí”, fueron algunos de los comentarios.