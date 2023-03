Ofreciendo bizcocho, jueza Vivian Polania ‘calienta’ las redes con erótica lencería

La polémica jueza colombiana, Vivian Polanía, ha provocado una ‘guerra’ de comentarios en redes sociales respecto a su apariencia y comportamiento que ha sido cuestionado por los colombianos en diferentes ocasiones.

Cabe mencionar que, debido a este comportamiento la juez fue suspendida de su cargo temporalmente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre.

Sin embargo, solo pasaron tres meses para que la jueza estuviera de vuelta en su cargo. Recordemos que, la colombiana se hizo famosa luego de que se viralizara un video en las redes sociales en donde apareció oficiando una audiencia, pero con muy poca ropa y fumando.

Lo sucedido no fue a propósito sino por un descuido al dejar la cámara encendida, hecho que la mantuvo en el ojo del huracán por varias semanas.

Sin embargo, estas situaciones no han impedido que ella siga compartiendo fotos y videos ‘subidos de tono’ en sus redes sociales.

Recientemente, logró acaparar la atención de miles de usuarios en Instagram al compartir una fotografía con un erótico atuendo.

Allí se le ve posar sobre la cama con un diminuto corsé rojo que dejó ‘babeando’ a sus seguidores por lo que este enmarcaba sus atributos.

Además, tenía un pastel frente a ella, algo que para muchos fue la excusa perfecta para que hacerle coquetas proposiciones.

A pesar de que millones de personas no han estado de acuerdo con su comportamiento y su estilo de vida por el cargo que ejerce, otra gran mayoría aplaude su manera de ser y lo bella que es.

“¿Quién quiere un pedazo de pastel?”, fue el mensaje que dejó la jueza junto a la sensual fotografía.

Sus seguidores por supuesto no se hicieron esperar y la llenaron de creativos piropos, “ese bizcocho si me lo como”, “uy, me fascinó”, “la más guapa de todas”, “pero señora juez, que bella”, “esa ley si me gusta”, “condéneme”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.