Cintia Cossio y la gran suma de dinero que ha gastado en medias para que combinen con su ropa

Cintia Cossio es una de las influenciadoras colombianas más conocidas en las redes sociales, gracias a las bromas que le juega su hermano, el también creador de contenido, Yeferson Cossio.

La influencer paisa también es conocida por vender contenido en Only Fans y por compartir momentos graciosos y de su vida personal junto a su esposo Jhoan López, quien también es influencer y cuenta con alrededor de tres millones de seguidores.

Esta familia de influenciadores es bastante conocida por las distintas bromas que se hacen entre ellos, los extravagantes gustos que se dan y en los cuales gastan mucho dinero, y en las distintas polémicas en las que se ven implicados. Recientemente, López reveló algunos de los gastos más extraños que él y su esposa han hecho.

Al parecer la pareja de influenciadores suele comprar medias de todo tipo y de todos los colores para que combinen con su ropa y sus zapatos. Fue justamente el esposo de Cintia quien se encargó de revelar este extraño gusto, en una de sus historias de Instagram.

López afirmó que ha llegado a gastar hasta $1’400.000 por un par de medias “No es por la cantidad absurda que haya gastado de dinero, sino por lo que me compré con ese dinero… no sé qué me estaba pasando por la cabeza en ese momento”, dijo el creador de contenido.