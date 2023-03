VIDEO| "Ahí están pintados": 800 mil pesos cobró un taxista en Bogotá a una pareja de extranjeros

Una pareja de turistas mexicanos denunció el abuso de un taxista al que contrataron para una carrera desde el Aeropuerto El Dorado hasta un hotel de la capital. En un video quedó registrado el reclamo de los extranjeros al conductor mientras tenían la presencia de un agente de tránsito que atendió el altercado.

Le puede interesar: El señor Barriga recibió un golpe real en este capítulo de ‘El Chavo del 8’

Según los testimonios, el taxista estaba le estaba cobrando a la pareja 200 dólares, un equivalente aproximado a 800 mil pesos colombianos, por un servicio desde el aeropuerto hasta un hotel que quedaba en Bogotá. Ante el evidente abuso, los turistas reclamaron indignados por el exagerado costo frente a la autoridad de tránsito.

Le puede interesar: Miley Cyrus reveló la lista de canciones de su próximo álbum; aquí todos los detalles

Por su parte el taxista no se ve para nada preocupado, e incluso se atreve a reírse de la situación, pues al parecer esta no sería la primera vez que este tipo de abusos ocurren.

Le puede interesar: Tremenda rumba! Rosalía y Rauw Alejandro son pillados en aparente estado de ebriedad

Como era de esperarse los usuarios en las redes sociales no tardaron en comentar al respecto algunos asegurando que hace falta mayor control por parte de las autoridades frente a ese tipo de casos. Otros aludieron a la mala fe del taxista que quería aprovecharse de los visitantes; sin embargo, también expresaron que no todos son así y que no se debe generalizar.